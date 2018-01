Reactia Simonei Halep dupa victoria de la Shenzhen: "Un titlu de Grand Slam e un vis pentru mine!" 

Simona Halep e fericita dupa ce a inceput anul cu trofeul de la Shenzhen.

Simona a vorbit despre noul ei obiectiv, un titlu de Grand Slam. Prima ocazie este de saptamana viitoare, la Australian Open.

”Bineinteles ca este un inceput bun pentru mine, sa pornesc in acest an cu un titlu castigat atat de repede. Este grozav, dar gandindu-ma la un titlu de Grand Slam este poate prea mult in acest moment... Merg de la turneu la turneu, nu ma gandesc atat de departe. Bineinteles, o sa dau totul, visul meu este sa castig un Grand Slam anul acesta”, a spus Halep imediat dupa finala castigata.

Simona Halep, numărul unu mondial, a castigat turneul WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, sambătă, după ce a invins-o in finală pe detinătoarea trofeului, Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-1, 2-6, 6-0.

Halep (26 ani) si-a confirmat statutul de lider mondial si principală favorită, impunandu-se după o oră si 13 minute, la capătul a trei seturi, dintre care două dominate categoric.

Depăsind adversitătile create de amanări succesive din cauza ploii (meciul a inceput cu o intarziere de aproape cinci ore fată de ora initială, n. red.) si de mutarea finalei in sală, Halep a inceput cu dreptul, a castigat primul ghem, iar in al doilea a avut două mingi de break, dar Siniakova a egalat, 1-1. Romanca a fost de neoprit si a făcut punct după punct, incheind primul set cu 6-1.

In actul secund, Simonei nu i-a mai intrat serviciul la fel ca in primul set, Siniakova a profitat de acest lucru si a controlat ostilitătile, iar de la 3-2 in favoarea sa nu a mai putut fi oprită, adjudecandu-si setul cu 6-2.

Halep a inceput perfect setul decisiv, cu break, iar in ghemul al doilea a depăsit cu bine un moment de cumpănă (15-30), pentru ca apoi să domine clar disputa, contul de Twitter al turneului consemnand că ''numărul unu mondial joacă precum numărul unu mondial''. Simona a incheiat setul cu 6-0, după doar 21 de minute.

Halep a comis 3 duble greseli in acest meci, in timp ce Siniakova (21 ani, 48 WTA), care in semifinale trecuse de rusoaica Maria Sarapova, a avut 2 asi si 5 duble greseli.

Romanca si-a luat revansa in fata cehoaicei, care anul trecut la Shenzhen castiga meciul direct cu scorul de 6-3, 4-6, 7-4, in optimi.

Cele două se vor mai infrunta o dată sambătă, in finala de dublu, care va opune perechile Irina Begu/Simona Halep si Barbora Krejcikova/Katerina Sinakova.

Pentru titlul de la simplu obtinut la Shenzhen, al doilea pentru ea după cel din 2015, Halep va fi recompensată cu 163.260 dolari si 280 puncte WTA, iar Siniakova s-a ales cu 81.251 dolari si 180 de puncte. Halep se mentine lider mondial incă o săptămană si va fi principala favorită la Australian Open.

Simona Halep a jucat a 28-a finală din carieră, pană acum avand 16 titluri cucerite. Simona a obtinut sase titluri in 2013, la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova si Sofia, două in 2014, la Doha si Bucuresti, trei in 2015, Shenzhen, Dubai si Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucuresti si Montreal, in 2017 castigat la Madrid, iar acum s-a impus la Shenzhen.

Halep a mai jucat 12 finale, in 2010 si 2011 la Fes (Maroc), in 2012 la Bruxelles, in 2014 la Madrid, Roland Garros si Turneul Campioanelor, in 2015 la Toronto si Cincinnati, iar in 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati si Beijing.