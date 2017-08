Reactia Simonei Halep dupa cea mai grea infrangere a anului: "Mai sunt si zile proaste". Ce a spus dupa eliminare

Simona Halep a fost eliminata din semifinalele turneului de la Toronto de Elina Svitolina, dupa un sec 1-6, 1-6.

Simona Halep a incercat sa fie pozitiva dupa ce a fost invinsa categoric in semifinalele turneului de la Toronto. Romanca a pus infrangerea pe seama unei zile mai proaste si s-a declarat foarte multumita de parcursul ei pana in penultimul act.

Pentru Simona Halep urmeaza revenirea in SUA, cu turneul de la Cincinnati.

"Am ajuns in semifinale, nu e atat de rau. Este un turneu mare. Am jucat foarte bine pana in sferturi. Acest meci din semifinale il voi uita foarte repede, cu siguranta. Trebuie sa merg inainte.

Am multe turnee de jucat de-acum. Uneori se mai intampla si asta, a fost una din zilele mele proaste", a spus Halep la conferinta de presa.