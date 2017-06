Reactia lui Darren Cahill dupa finala pierduta de Simona: "Va deveni o jucatoare mai buna! Sunt sigur ca va castiga un Grand Slam!"

Simona Halep nu a reusit sa castige turneul Roland Garros nici la a 2-a prezenta in finala, fiind invinsa in 3 seturi de Jelena Ostapenko.

La doar 20 de ani, Jelena Ostapenko a reusit sa castige primul ei turneu la senioare - si ce turneu! A triumfat la Roland Garros, devenind prima persoana care castiga la Paris primul turneu din cariera dupa Gustavo Kuerten, cel care reusea aceasta performanta chiar in ziua in care Ostapenko s-a nascut!

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a incercat sa-si consoleze jucatoare dupa un sezon de zgura cu un turneu castigat si alte 2 finale.

"Din perspectiva noastra, Simona poate sa plece de aici cu capul sus. A avut un sezon de zgura minunat. Va fi dificil de depasit momentul acesta, cu siguranta, dar cred ca se va regrupa si va fi o jucatoare mai buna dupa aceasta experienta.



Am incredere ca, intr-un final, va trece peste ce s-a intamplat aici. A fost a doua ei finala de Grand Slam, este cu siguranta un lucru minunat sa te califici intr-o finala si foarte dificil sa o castigi. Sunt multi jucatori care au pierdut mai multe finale inainte de a castiga, intr-un final, una.



Simona va trebui sa traga din greu, sa caute in interiorul ei raspunsurile, sa munceasca din greu, sa se intoarca mai puternica si sa-si ofere inca o sansa la un titlu. Am toata increderea ca intr-o zi va ridica deasupra capului unul dintre aceste patru trofee



Stiam ca are un joc grozav. O stim de 2 ani, cele doua fete s-au antrenat impreuna la Wimbledon. Stiam abilitatea ei de a lovi mingea si si-a imbunatatit miscarea pe teren. Cand e in forma, nu mai controlezi mingea, devii spectator. Este dificil sa stii unde sa trimiti mingea. Chiar si procentajele mai scazute au devenit mingi castigatoarea pentru ea azi. Ii acord tot creditul Jelenei. Ea a castigat meciul astazi (sambata). Daca ii oferi unghiuri, iti trimite mingea pe linie. Daca ii trimiti pe centru, poate deschide jocul cu usurinta. Trebuie sa rezisti si sa speri ca rateaza suficiente mingi pentru a-ti da o sansa si nu am prea reusit asta" a declarat Darren Cahill dupa finala Roland Garros, citat de WTA Tennis.