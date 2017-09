Rafa Nadal si petrecerea de "Sweet 16"! Spaniolul are cota 1.10 ca va castiga trofeul US Open in aceasta seara, al 16-lea trofeu de Grand Slam al carierei

Rafa Nadal se bate cu sudafricanul Kevin Anderson pentru trofeul US Open, in ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Liderul clasamentului ATP, Rafael Nadal, este vazut ca mare favorit pentru castigarea trofeului US Open in finala cu Kevin Anderson, care va incepe in aceasta seara de la ora 23:00.

Sud-africanul de 31 de ani este locul 32 ATP si pana la aceasta editie de US Open nu mai ajunsese niciodata in sferturile de finala ale vreunui turneu de Grand Slam.

Spaniolul Nadal se bate astazi pentru cel de-al 16-lea trofeu de Grand Slam al carierei si al treilea la US Open.

Castigator anul acesta si la Roland Garros, Rafa Nadal s-a mai impus la US Open in 2010 si 2013. In ambele finale disputate aici, Nadal l-a invins pe Novak Djokovici.

Casele de pariuri nu ii dau nicio sansa lui Kevin Anderson. Victoria lui Nadal are cota 1.10, in timp ce victoria sud-africanului are cota 6.50.

Cu un trofeu de Grand Slam in plus, Nadal ajunge si mai aproape de a atinge performanta lui Federer (19 trofee de GS), in timp ce pentru Anderson trofeul poate veni in prima finala de GS jucata la 31 de ani.