Rafa Nadal s-a calificat in finala la Paris si va termina anul pe locul 1 ATP! Performanta istorica a spaniolului

Rafa Nadal si Simona Halep vor fi liderii din clasamentul mondial din tenis la inceputul anului 2018.

Rafael Nadal, locul 1 ATP si favorit principal, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Paris, succes care ii asigura pozitia de lider mondial la finalul acestui an. Nadal l-a invins in turul doi, cu scorul de 7-5, 6-3, pe sud-coreeanul Hyeon Chung, locul 55 ATP.

In faza urmatoare, Rafael Nadal il va intalni pe uruguayanul Pablo Cuevas, numarul 36 mondial. Nadal a mai incheiat pe locul 1 in clasamentul ATP in 2008, 2010 si 2013.

Rafael Nadal, 31 de ani, este cel mai in varsta jucator care incheie anul pe primul loc in clasamentul ATP si primul lider la final de an care are peste 30 de ani.