Problemele pe care Halep le acuza dupa eliminarea FULGER de la Australian Open! Prima reactie a Simonei

Simona Halep a fost eliminata pentru al doilea an la rand in turul I de la Australian Open.

Shelby Rogers, numarul 57 WTA, a invins-o pe Simona cu 6-3, 6-1. La finalul partidei, Halep a declarat:

"Ea a jucat la un nivel foarte inalt, a meritat sa castige. Eu am avut probleme la genunchi. A fost agresiva si a lovit mingea foarte puternic."

"Nu m-am gandit niciun moment sa ma retrag, pentru ca nu imi sta in fire. Am incercat sa joc. Am luat antiinflamatoare inainte de meci, dar si zilele trecute. Insa a fost tensiunea meciului, a fost presiune, iar aceste lucruri isi pun amprenta. Din cauza durerii nu am putut face ceea ce mi-am propus."

"Sunt un pic frustrata, dar nu pot schimba multe. Privesc inainte, se inatampla. Trebuie sa ma simt eu bine la genunchi si apoi ma voi gandi la ceea ce am de facut pe terenul de joc", a declarat Halep.