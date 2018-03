Proaspat devenita mamica, Andreea Mitu a revenit pe teren si e gata pentru a reintra in circuit: "In 4-5 saptamani vreau sa joc"

Noul an a venit cu cel mai frumos cadou pentru Andreea Mitu. Ca si Serena, Andreea a devenit mama si intr-o luna vrea sa revina pe terenul de tenis.

Andreea Mitu a devenit mama la 26 de ani si in ultimele 2 luni a uitat de tenis. Baietelul ei ii ocupa tot timpul. "E ca si cum am castigat un Grand Slam", spune Andreea. Serena era gravida anul trecut cand s-a impus la Melbourne.

"Nu am putut sa joc tenis foarte mult in timpul sarcinii si asa ca acum am foarte multa energie si am bateriile incarcate. Sunt cateva jucatore care au nascuit si au revenit. Incerc sa revin cam intr-o luna, in 4-5 saptamani, la turnee", a spus ea pentru ProTV si www.sport.ro

Deocamdata, fiul Andreei e prea mic ca sa fie copil de mingi la meciurile mamei sale.

"O sa calatoreasca oricum la fiecare turneu, in aprilie cred ca o sa fie cu noi. Nu pot sa il las acasa", a mai spus ea.