"Priviti cine s-a intors!" Cum arata Serena la revenirea pe teren! Va juca alaturi de sora ei in FED Cup. VIDEO

Serena Williams revine pe teren.

Serena joaca in acest weekend in Fed Cup alaturi de Venus in partida cu Olanda. Serena a mai avut o tentativa de revenire dupa ce a nascut, insa a fost invinsa in primul tur in Australia.

Acum Serena sustine ca e pregatita 100% si vrea sa isi recapete statutul de regina a tenisului feminin.

Totusi, fanii americani sunt ingrijorati de pregatirea fizica a fostului lider mondial. Serena pare ca s-a ingrasat cateva kilograme in perioada in care a absentat de pe teren si se deplaseaza cu greutate pe teren. "Se misca greu, ar trebui sa le lase pe Sloane Stephens si Madison Keys", comenteaza americanii pe pagina WTA.