Primele fotografii de la nunta ca-n "Frumoasa si bestia" a Serenei Williams

Revista americana Vogue a avut exclusivitate pentru fotografiile realizate la nunta jucatoarei de tenis Serena Williams si a plublicat, vineri, primele imagini de la acest eveniment.

Serena Williams, 36 de ani, s-a casatorit, joi, cu Alexis Ohanian, 34 de ani, co-fondator al retelei Reddit, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Contemporary Arts Center din New Orleans.

La nunta care a costa peste un milion de dolari si care a avut ca tema Beauty and the Beast (Frumoasa si bestia) au fost invitate 250 de persoane. Printre acestea s-au numarat Beyonce, Kim Kardashian, Ciara si Eva Longoria. Dintre jucatoarele de tenis, Caroline Wozniacki a fost prezenta, insotita de logodnicul ei, baschetbalistul David Lee. Venus Williams a fost si ea la nunta surorii sale.

Serena Williams a devenit mama la 1 septembrie, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian, la Centrul Medical St. Mary’s din Palm Beach, Florida. Williams era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul acestui an.

Serena si Alexis s-au cunoscut in mai 2015, la Roma si s-au logodit in decembrie 2016, tot la hotelul din capitala Italiei unde s-au intalnit prima data.

Sursa: News.ro



They tied the knot! Here's your first look at @serenawilliams and @alexisohanian's fairytale celebration: https://t.co/WVMWLImpBC pic.twitter.com/Rd2FsbaSQ6