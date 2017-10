PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa victoria fantastica impotriva Sharapovei, prima din cariera

Simona Halep a vorbit pentru WTA dupa victoria impotriva Mariei Sharapova, prima a carierei, care a trimis-o in sferturile turneului de la Beijing. Halep s-a impus in fata rusoaicei in doua seturi, sco 6-2, 6-2.

Simona Halep s-a declarat foarte incantata de victoria obtinuta, dar spune ca nu a fost un meci cu mult mai special decat altele. Pentru ea, fiecare meci e la fel de important. Simona a vorbit la finalul partidei si cu Darren Cahill.

"Am servit bine, iar acum s-a vazut munca pe care am depus-o dupa US Open. Este prima victorie impotriva ei si ma bucur. Am simtit si cu alte ocazii ca o pot invinge, dar nu am reusit. Astazi mi-am propus sa fiu calma si pozitiva, ceea ce am reusit. Am fost calma, am glumit cu echipa mea si am simtit ca pot fi mai buna.

Nu a fost un meci mai special decat altele, am avut meciuri grele anul acesta. Totusi, am simtit ca pot da mai mult si am reusit.

Am vorbit cu Darren Cahill, m-a felicitat, el mi-a spus mereu ca pot invinge", a spus Simona Halep.

Ea a facut profilul Agai Radwanska si pe cel al Dariei Kasatkina, jucatoare care ii pot iesi in cale in sferturi.

"Ambele jucatoare sunt dificile. Am intalnit-o pe Kasatkina saptaman trecuta, deci ar putea fi o revansa, dar nu stii niciodata. Este o adversara grea, loveste mingea diferit si se lupta pana la final. Vreau sa vad ce am facut la Wuhan si sa incerc sa joc mai bine.

Radwanska are un stil mult mai difert. Cu ea trebuie sa trimit mingiile cat mai aproape de linie si sa fiu agresiva.

Ambele adversare sunt grele, insa eu trebuie sa fiu la fel de concentrata ca astazi, sa incerc sa dau tot ce am mai bun si sa nu ma gandesc la rezultatul final", a spus Simona Halep.