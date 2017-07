Prima reactie a Federatiei dupa anuntul suspendarii lui Nastase: "Pedeapsa e prea dura!" Cum contraataca FRT

Nastase nu mai are voie la niciun turneu ITF pana in 2019 si nu poate indeplini vreo functie oficiala in cadrul echipei feminine de tenis pana la 1 ianuarie 2021, a anuntat astazi ITF.

Fostul numar 1 mondial a primit si o amenda in valoare de 10 000 de dolari. Federatia din Romania continua sa-l sustina pe Nastase. Presedintele Cosac crede ca sanctiunea e prea dura si anunta ca o va contesta.



"Am luat cunostinta de decizia ITF in cazul Ilie Nastase, o respectam, dar, din punctul nostru de vedere, este prea dura. Acuzatiile sunt exagerate. Vom discuta cu o casa de avocatura si, alaturi de Ilie Nastase, vom decide ce facem in continuare. Avem 21 de zile pentru a face apel", a spus Cosac.