"Prea buna! De asta e numarul 1!" Lovitura BRILIANTA reusita de Simona Halep, desi era accidentata! VIDEO

Halep a avut un inceput dificil, insa a reusit sa treaca mai departe, spre deosebire de ultimii doi ani, cand a fost eliminata de la prima partida.

Mai mult, Simona s-a si accidentat la glezna in setul al doilea si parea ca aventura ei e incheiata. Numarul 1 WTA si-a revenit insa si a reusit sa se impuna.

"Prea buna! De asta e numarul 1!", au scris cei de la Eurosport pe Twitter dupa o reusita superba a Simonei la scorul de 4-1 in setul al doilea.

In turul urmator, Simona Halep o va intalni pe Eugenie Bouchard, numarul 112 WTA.

'Too good... that's why she's world number one!' ????

Brilliant stuff from Halep ???? pic.twitter.com/wg7ScNhkXY