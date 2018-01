Performanta FABULOASA pentru o jucatoare din Romania! Trece peste Sharapova in clasamentul WTA de luni

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele turneului de la Hobart.

Buzarnescu a trecut de Alison Riske in doua seturi, 7-6; 6-1 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Hobart. Ea va juca vineri dimineata pentru calificarea in finala cu ucraineanca Tsurenko, de la ora 10:00.

Pentru aceasta performanta, Buzarnescu va urca de pe locul 55 pana pe locul 47, peste Maria Sharapova, care ocupa locul 48 inainte de Australian Open.

Daca va reusi sa se califice in finala, Mihaela va urca pana pe locul 44, iar daca va castiga turneul, Buzarnescu va fi de luni noul numar 41 mondial.

"Este uimitor, nu m-am asteptat niciodata sa am asemenea rezultate! Pentru mine este un miracol. Visam la asa ceva cand eram mica, insa nu m-am gandit ca s-ar putea intampla", a spus romanca dupa victoria din sferturile de finala.

Buzarnescu a picat cu daneza Caroline Wozniacki in primul tur de la Australian Open.