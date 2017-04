Pentru ei nu a avut arena Bucurestiul. Cum arata lista de jucatori de la prima editie Hungarian Open

Romania a pierdut, in favoarea Ungariei, turneul ATP de 250 de puncte pe care l-a organizat in ultimii 20 de ani. Lista jucatorilor care ii vor incanta pe spectatorii din Budapesta, in loc de Bucuresti, este consistenta.

In perioada 24-30 aprilie, Budapesta va fi, in premiera, gazda circuitului ATP, iar lista provizorie a jucatorilor direct acceptati pe tablou include deja nu mai putin de patru sportivi din Top 30. Trei fosti invingatori in turneul de la Bucuresti vor merge la Budapesta, in cazul in care nu apare vreo accidentre de ultim moment: Fernando Verdasco (campionul ultimei editii BRD Nastase-Tiriac Trophy), Gilles Simon (cel mai titrat jucator la Bucuresti, cu trei victorii in 2007, 2008 si 2012) si Florian Mayer (campion in 2011).

Per total, distributia de care se bucura in acest moment turneul de la Budapesta este mai consistenta decat ceea ce a avut Bucurestiul. Ultimul jucator direct acceptat pe tablou la Hungarian Open ocupa in acest moment pozitia 66 ATP, in timp ce la Bucuresti, Ivan Dodig a intrat direct pe tablou in 2015 de pe pozitia 96 ATP, iar Damir Dzumhur a scapat de calificari in 2016 de pe pozitia 93 ATP.

Chiar si in 2015, ultimul an in care competitia de la Bucuresti s-a disputat in conditii normale, pe terenul central, organizatorii au atins pragul de patru jucatori din Top 30 pe tablou, doar cu un wildcard de ultim moment oferit lui Monfils. Budapesta a reusit sa atinga acest prag inca inainte de expirarea termenului de inscriere, avand inca posibilitatea de a oferi invitatii unui jucator de top. BRD Nastase-Tiriac Trophy era, in urma cu doi ani, unul dintre cele 18 turnee de 250 de puncte care au avut toti capii de serie clasati in Top 50. In 2016, doar doi jucatori de Top 30 au venit la Bucuresti, asta si in conditiile in care directorul turneului, Cosmin Hodor, declara ca a refuzat jucatori, din cauza conditiilor improprii.

BRD Nastase-Tiriac Trophy a adus la Bucuresti, de-a lungul anilor, jucători cu nume, de la Carlos Moya, la David Ferrer, Richard Gasquet si Grigor Dimitrov. Fanii romani l-au putut admira chiar si pe Novak Djokovic, la debutul sau in circuit