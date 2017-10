Ora 11 LIVE pe Facebook Sport.ro! Halep, Tiriac si Nastase discuta despre situatia Arenelor BNR! Ultima varianta aparuta

Prima data cand cei 2 lideri mondiali ai Romaniei de-a lungul timpului apar impreuna va fi pentru a discuta despre situatia Arenelor BNR.

Situatia Arenelor BNR a creat o adevarata controversa, Guvernatorul BNR cerand 35 de milioane de euro pentru ca baza sa revina la Ministerul Tineretului si Sportului in contextul in care in 1991 a trecut in proprietatea bancii. Hotnews scrie ca Arenele BNR ar putea fi cumparate de catre Guvern pentru a fi date in administrare catre Primaria Capitalei.

"Si am constat ca Arenele BNR, pentru care in negura istoriei nu mai exista nicio hartie (...), am inteles ca au fost scoase la vanzare, ca au un pret de 30 de milioane, pentru care eu cand au auzit m-am suit pe pereti. Mi se pare o crima ce se intampla. Macar deschideti-le pentru copii. (...) Banca Nationala a Romaniei, credeti ca ne putem gandi ca e si Banca Nationala a romanilor? Putea BNR sa lase acolo sa intre un investitor, sa o dea federatiei sau copiii faceau zgomot acolo si deranjau niste zei. Avem prea multi zei" a declarat Premierul Tudose conform Hotnews.

Simona Halep, Ilie Nastase si Ion Tiriac vor discuta despre acest subiect intr-o conferinta de presa.