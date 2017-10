OFICIAL! De azi, Simona Halep e nr. 1 in LUME! Cum arata clasamentul mondial dupa finala de la Beijing

Halep e prima in lume in doua clasamente!

Simona Halep a pierdut finala de la Beijing, insa de azi e noul lider mondial din clasamentul WTA. Simona e prima si in cursa pentru Singapore, clasamentul care asigura prezenta la Turneul Campioanelor.

Halep are doar 40 de puncte in fata Muguruzei, fostul lider mondial. Pliskova a urcat pe locul 3 in dauna Svitolinei, iar Ostapenko, Kuznetsova si Caroline Garcia au urcat si ele in top 10.

TOP 10 WTA