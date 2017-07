OBIECTIV: nr. 1! Halep joaca marti la Washington! Adversar puternic in primul meci

17:58 Halep vs Sloane Stephens



Simona Halep debuteaza marti, de la ora 18:00, la turneul de la Washington, dotat cu premii de 220.000 de dolari. Halep are adversara tare in turul al doilea: americanca Sloane Stephens, cea care a invins-o de doua ori pana acum pe Simona. Romanca are insa 3-2 la intalnirile de pana acum si e favorita si in meciul de marti de la Washington. Stephens a picat pana pe locul 957 WTA din cauza unor accidentari ce au chinut-o pe toata perioada acestui an. Totusi, Stephens este o adversara dificila, cu 4 titluri WTA in palmares.



Halep s-a antrenat in SUA impreuna cu Marius Copil, cel care va participa si el la turneu.