"O mica extensie pentru familia noastra!" Vestea data de unul dintre cele mai tari cupluri din sportul mondial

Fosta jucatoarea sarba de tenis Ana Ivanovic si fotbalistul german Bastian Schweinsteiger vor deveni parinti pentru prima oara.

Fostul numar 1 WTA a anuntat vestea pe Twitter postand o fotografie cu trei perechi de incaltaminte.

"O mica extensie pentru familia noastra. Mai fericiti de atat nu puteam fi!", a scris Ana pe Twitter.

Ivanovic, in varsta de 30 de ani, s-a retras din actvitate in 2016, an in care s-a si casatorit cu Bastian Schweinsteiger, in varsta de 33 de ani.

Cei doi locuiesc in prezent in SUA, unde Schweinsteiger evolueaza pentru Chicago Fire.

A little extension to our family ????????????. Couldn’t be more happy❤️ !!! @BSchweinsteiger pic.twitter.com/9ZXLWVQrCV — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) November 23, 2017

Buna prietena cu Ana Ivanovic, Sorana Cirstea a felicitat-o si ea.

????????❤️???? @anaivanovic @bastianschweinsteiger A post shared by Sorana Cirstea (@soranacirstea) on Nov 23, 2017 at 6:33am PST

Sursa: News.ro