"Nu ma surprinde ca Halep vrea sa se retraga!" Ce spune Ilie Nastase despre socul de la Australian Open

Ilie Nastase a comentat la Sport.ro eliminarea Simonei Halep de la Australian Open, inca din primul tur.

Halep a pierdut cu Rogers, locul 57 WTA. 6-3, 6-1 s-a incheiat partida. Dupa meci, Halep a declarat ca se gandeste sa-si ia o pauza in perioada urmatoare din cauza problemelor la genunchi.



"Nu ma surprinde ca Halep ar vrea sa se retraga. I-am zis sa se retraga putin in trecut, sa isi vada de sanatate"



"Lucrurile s-au intors acum. Cand ea era mai slab clasata tot ce isi dorea era sa bata jucatoare din top 10, acum toate jucatoarele vor s-o bata pe ea", a declarat Ilie Nastase la Sport.ro