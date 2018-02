"Nu ma gandesc la locul 1 mondial!" Prima reactie a Simonei Halep dupa calificare! Ce a spus despre adversara care a chinuit-o in setul 2

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Simona Halep s-a impus cu 6-0 6-4 in fata lui CiCi Bellis si s-a calificat in semifinalele turneului de la Doha.

"Sunt foarte incantata de cum joc, este un sentiment grozav, joc foarte bine aici. Ma bucur sa joc din nou in semifinale aici la Doha. A fost un meci dificil chiar daca primul set a fost mai usor, e o adversara grea si e uneori greu sa fii concentrat pana la final.



A fost greu sa inchei punctele pentru ca se apara foarte bine. Joaca rapid si a fost dificil sa gasesc unghiurile, pana la urma am reusit sa servesc mai bine in ultimul game si cred ca am fost ceva mai agresiva.



Joc tenisul meu pentru ca e mai bine pentru mine cand fac asa. Nu ma gandesc la clasament, daca se va intampla (sa redevina numarul 1 mondial), se va intampla si ar fi frumos.



Ma simt aici ca acasa. Fanii sunt grozavi, le multumesc tuturor ca au venit" a spus Simona Halep dupa partida din sferturi de la Doha.