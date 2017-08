Novak Djokovic, acuzat de dopaj! "Eu spun doar ce se aude in culise"  

Fosta jucatoare de tenis, Helene Pelletier, a acuzat voalat ca in spatele accidentarii lui Djokovic s-ar putea ascunde o suspendare pentru dopaj.

Novak Djokovic a decis sa nu mai participe la niciun turneu de tenis pana la sfarsitul acestui sezon din cauza unei accidentari la cotul drept, insa tenismena Helene Pelletier spune ca lucrurile nu ar sta chiar asa.

"Eu spun doar ce se aude in culise. Oamenii nu cred ca bratul sau este intr-o stare atat de proasta. Este, desigur, o problema cronica, ce il face sa sufere, dar in acelasi timp sunt cei care spun ca ar putea fi vorba de dopaj. Nu este nimic confirmat, insa au dorit sa-l protejeze, asa cum au mai procedat de cateva ori in trecut, in special cu Andre Agassi si Martina Navratilova', a spus canadianca.

Jurnalistii sarbi spun ca Djokovic si-a consultat avocatii si urmeaza sa o dea in judecata pe fosta jucatoare de tenis.

Situatii similare au mai avut loc in trecut cand in 2016 spaniolul Rafael Nadal a fost acuzat de fostul ministru francez al sportului, Roselyne Bachelot, pe care a actionat-o in instanta, iar verdictul este asteptat in luna octombrie. Tot anul trecut, Maria Sharapova a fost suspendata pentru 15 luni din cauza dopajului, iar o situatie recenta este cea a Sarei Errani suspendata pentru doua luni.