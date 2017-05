"Niste CRETINI!" Reactia violenta a lui Ilie Nastase dupa ce a fost INTERZIS la Wimbledon. VIDEO

De doua ori castigator la Wimbledon, ilie Nastase a fost interzis de englezi in acest an. "Niste cretini" - ii numeste Nastase. "In Londra pot sa intru?" e furios Nastase.



Nu numai ca nu-i dau voie in loja regala, dar englezii nu-l lasa pe Ilie Nastase nici cu bilet la Wimbledon.



"Am omorat pe cineva? Au uitat ca in 73, cand toti au boicotat turneul, eu am venit?" spune Nastase.



"Nu mi s-a transmis nimic oficial"



Halep si australianul Cahill au purtat tricouri cu mesaje de sustinere pentru Nastase, dupa incidentele de la Fed Cup.



"Cred ca trebuie sa spune ca actiunile sale nu au fost cele mai bune si le condamnam"