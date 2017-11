"Nimeni nu ar trebui sa fie locul 1 fara sa castige un Grand Slam!" Antrenorul Serenei Williams, atac la Simona Halep

Simona Halep este numarul 1 mondial si va incheia anul pe prima pozitie a clasamentului mondial.

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, este de parere ca pozitia obtinuta de Halep este irelevanta din moment ce Simona nu a castigat niciun turneu de Grand Slam.

"Am inceput sa lucrez cu Serena in 2012, dupa Roland Garros. A castigat Wimbledon, US Open, medalia de aur la Jocurile Olimpice si Turneul Campioanelor. La finalul anului, a terminat pe 3. Nimeni nu ar trebui sa fie locul 1 fara sa castige un turneu de Grand Slam. Daca ajunge, e irelevant", a declarat Mouratoglou pentru ESPN.

Simona Halep a devenit numarul 1 mondial dupa ce a invins-o pe Jelena Ostapenko in semifinalele turneului de la Beijing. Halep a piedut apoi finala competitiei si a terminat grupa de la Turneul Campioanelor pe ultimul loc, dar gratie jocului rezultatelor a ramas pe primul loc.