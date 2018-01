Nicio canadianca in echipa de Fed Cup a Canadei! O romanca vine sa se lupte cu Halep si Cirstea

Canada si-a anuntat echipa pentru meciul de Fed Cup cu Romania.

Din echipa de Fed Cup a canadienilor face parte si o romanca. Bianca Andreescu vine la Cluj pentru a se duela cu Simona Halep, Sorana Cirstea, Raluca Olaru si Irina Begu. Din echipa canadienilor mai fac parte Carol Zhao, Katherine Sebov si Gabriela Dabrowski.

Parintii Biancai Andreescu sunt romani, insa sportiva in varsta de 17 ani s-a nascut in Canada. Cea mai buna clasare a lui Andreescu a fost locul 143 in clasamentul WTA. In acest moment, ocupa locul 185.

Meciul dintre Romania si Canada se va desfasura la Cluj, in perioada in weekend-ul 10-11 februarie.

sursa foto: tenniscanada.com