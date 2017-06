Nastase: "Vor sa ma suspende din viata sportiva!" Prima reactie a lui Nastase dupa gestul de azi al lui Tiriac

Fostul tenismen Ilie Nastase crede ca ITF doreste suspendarea sa "din viata sportiva" si a precizat ca este de acord cu audierea sa publica, asa cum a cerut prietenul sau Ion Tiriac, pentru ca vrea sa fie judecat in mod transparent.

Nastase si-ar dori ca ITF sa analizeze cazul sau luind in calcul regulamentul Cupei Federatiilor. "Eu am inteles ca vor sa ma suspende din viata sportiva, dar nu stiu ca am 71 de ani. Ei cred ca mai joc inca. Ei sportiv trebuie sa ma suspende pe mine, altceva ce pot sa-mi faca? Si trebuie sa ma suspende dupa regulamentul Cupei Federatiilor, nu dupa Wimbledon si Roland Garros si toate prostiile pe care le-au bagat. Au si ei un regulament, nu? Si Cupa Davis are un regulament, fiecare turneu”, a spus Nastase pentru News.ro.

Fostul capitan nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup spera ca ITF sa accepte propunerea lui Tiriac ca audierea sa sa fie facuta publica: “Stiu ca domnul Tiriac a lucrat cu niste avocati. Eu sunt de acord cu audierea publica, desi nu am fost instiintat cand ar trebui sa aiba loc. Eu nu am ce sa ascund, nu s-a vazut? A fost filmat, de ce anume sa-mi fie frica? Daca ar vrea sa-mi ia viata, mi-ar fi frica, de altceva nu imi este. Eu si domnul Tiriac vrem sa fie totul transparent, dar ei nu vor asta. Asta e problema. Acum nu stiu daca vor accepta, de asta le-a si trimis scrisorile”.

Omul de afaceri Ion Tiriac i-a trimis o scrisoare presedintelui Federatiei Internationale de Tenis, David Haggerty, in care solicita ca Ilie Nastase sa fie audiat public in cadrul anchetei ITF legate de incidentele de la Mamaia, de la intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie, precum si prezentarea ulterioara catre mass-media a intregului dosar intocmit in acest sens.

Tiriac i-a scris si presedintelui Asociatiei Jucatoarelor Profesioniste de Tenis, Steve Simon, transmitandu-i decizia de a suspenda acordarea trofeului la turneul de categorie Premier Mandatory Madrid Open, ca ca urmare a comentariilor publice agresive din partea WTA cu ocazia prezentei lui Ilie Nastase la festivitatea de decernare a acesturi trofeu, la ultima editie, care a avut loc in luna mai.

Federatia Internationala de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Nastase dupa comportamentul pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, astfel ca el nu mai are acces la competitiile ITF. Forul international urmeaza sa ia o decizie definitiva in cazul lui Nastase.



