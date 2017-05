Nastase: "Chiar daca nu castiga la Madrid, Halep era oricum favorita la Roland Garros!"

Ilie Nastase crede ca Simona Halep era favorita la Roland Garros chiar daca nu ar fi castigat la Madrid si nu ar fi ajuns in finala la Roma.

"Am vazut ca Simona Halep trebuie sa-si faca un examen medical. Nu mai ea stie cat de grav este accidentata. Am vazut ca in setul trei al finalei de la Roma nu a mai putut sa joace, dar are o saptamana sa se odihneasca. Problema este ca nu poate sa se antreneze suta la suta in momentul de fata. Cred ca sunt mai multe favorite la Roland Garros, nu le stiu pe toate, dar nu e doar una. Se mai intampla accidente, dar ea are incredere dupa ce a castigat turneul de la Madrid. Increderea vine doar cand castigi. Chiar daca nu castiga la Madrid sau la Roma, ea era oricum favorita la Roland Garros", a spus Nastase.

Jucatoarea Simona Halep, cap de serie numarul 6 si locul 4 WTA, a fost invinsa de sportiva ucraineana Elina Svitolina, locul 11 WTA si favorita 8, scor 4-6, 7-5, 6-1,in finala turneului de la Roma, si a ratat sansa de urca pe locul trei in ierarhia tenisului feminin. Halep a avut probleme la glenza dreapta in timpul meciului.

Simona Halep s-a impus anterior la turneul de categorie Premier Mandatory de la Madrid.

News.ro