Performanta URIASA reusita de Rafa Nadal! A intrat in TOPUL in care Ilie Nastase e pe locul 6

Spaniolul Rafael Nadal i se alatura lui Ilie Nastase intr-un club select al tenisului mondial.

Rafa Nadal a jucat, duminica noapte, la Miami, partida cu numarul 1.000 in tenis si a devenit astfel al 11-lea jucator care atinge acest prag. Castigatorul a 14 titluri de Mare Slem mai are de jucat 85 de meciuri pentru a-l egala pe Nastase, aflat acum pe locul sase in clasamentul celor mai multe partide disputate, cu 1085 de meciuri. Jimmy Connors detine recordul absolut, cu 1535 de meciuri ATP, iar Roger Federer este lider in circuitul la zi, cu 1340 partide.

Nadal s-a impus cu emotii in fata germanului Philip Kohlschreiber. Favorit cinci al turneului de 1000 de puncte de la MIiami, ibericul nu si-a gasit ritmul in startul partidei in fata jocului agresiv si retururilor in forta date de Kohlschreiber, cedand setul in 26 de minute, la zero. Incurajat de public, Rafa si-a imbunatatit procentajele la serviciu, a presat inca din startul setului doi si a schimbat ritmul meciului cu un break in game-ul sase. Nadal a dominat meciul pana la final, a cedat un singur punct pe serviciu, in decisiv, si s-a impus cu scorul de 0-6, 6-2, 6-3. Finalistul de a Australian Open si-a asigurat prezenta in optimile Masters-ului de la Miami, unde il va intalni pe francezul Nicolas Mahut.