Mutarea castigatoare a Simonei Halep! Cum a ajutat-o Andrei Pavel sa devina Nr1. MONDIAL. VIDEO

Simona Halep l-a angajat pe Andrei Pavel, care va fi tot timpul alaturi de ea.

Desi colabora cu Darren Cahill, Simona Halep l-a angajat si pe Andrei Pavel in aceasta vara. Dupa eliminarea de la US Open din primul tur, cei doi au lucrat mult la serviciu, iar rezultatele s-au vazut la Beijing. Simona a servit mult mai bine si a ajuns pana in finala, performanta ce i-a adus postura de nr. 1 mondial. Simona se pregateste acum pentru ultimul turneu al anului, cel al campioanelor de la Singapore, pe care vrea sa-l castige in premiera.



"Nu imi doresc o adversara anume. Toate joaca bine, fiecare meci e ca si o finala. Imi doresc sa dau tot ce am mai bun si sa fac un rezultat bun.

Nu simt presiune momentan, insa este un sentiment placut sa ma duc acolo ca si lider mondial. Sper sa profit de ocazie si sa joc bine.

Am lucrat la serviciu foarte mult dupa US Open. Mi-am dat seama ca la US Open ca serviciul a fost punctul cel mai slab din meciul cu Sharapova. Am venit acasa si am lucrat ceva la el. Am prins timingul, atitudinea fata de aceasta lovitura o tratez mult mai important acum", a spus Simona.

Andrei Pavel spune ca nu a schimbat nimic din stilul lui Cahill. "Si Darren si eu spunem aceleasi lucruri, dar poate putin diferit. Si poate chestia asta a ajutat-o pe Simona sa aiba mai multa incredere si sa dea drumul la mana. Nu a fost o schimbare a miscarii sau ceva tehnic, ci pur si simplu un clic care s-a facut prin antrenamente si repetari, iar miscarea asta a dat roade acolo".



Invitata la conferinta prin care Ion Tiriac a cerut eliberarea arenelor BNR, Simona a comentat si despre declaratia data de premierul Tudose, care a spus ca Romania nu a ajutat-o cu nimic pentru a deveni nr. 1 mondial.

"Asa este, nu am fost ajutata, dar nu sunt singura, niciun sportiv din tenis nu a avut parte de sprijin financiar din partea Romaniei. Acum nu pot sa spun ca as fi schimbat ceva, datorita parintilor mei am ajuns aici. Dar eu sper ca cei care vin din urma sa fie ajutati financiar. Nu toate familiile au posibilitatea sa-si ajute copiii sa ajunga in elita tenisului mondial pentru ca tenisul este un sport foarte costisitor", a spus Simona.