Monica Niculescu si Sorana Carstea joaca astazi pentru Romania. Niculescu deschide duelul de la Fed Cup de la ora 13:00

10:06

Monica Niculescu deschide ziua

Monica Niculescu si belgianca Kirsten Flipkens vor deschide duelul din cadrul Fed Cup, care se va disputa astazi si maine la Sala Polivalenta din Bucuresti.

Niculescu (29 de ani si locul 36 in clasamentul WTA) o va intalni pe Flipksen (31 de ani si locul 74 WTA0. Cele doua s-au mai infruntat de sase ori, scorul fiind egal, 3-3.

La inceputul acestui an, Niculescu a invins-o pe Flipkens la Hobart, in Australia, scor 6-3, 6-2.

In al doilea meci al zilei de astazi, Sorana Carstea o va intalni pe Yanina Wickmayer. Carstea (26 de ani si 62 WTA) e va duela cu o jucatoare aflata cu doar doua pozitii deasupra ei in clasamentul mondial. Wickmayer, in varsta de 27 de ani, ocupa locul 60 WTA. Wickmayer are un palmares de 4-1 in fata Soranei Carstea.