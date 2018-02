Monica Niculescu a iscat o discutie serioasa in lumea tenisului! Jurnalist New York Times: "Acest fenomen trebuie oprit!"

Micul scandal de la meciul Caroline Wozniacki - Monica Niculescu, castigat de daneza la Doha, are ecouri peste ocean.

Monica Niculescu nu este cu siguranta singura jucatoare care se manifesta si vocal in timpul meciurilor de tenis. Un gest-reflex confundat multa vreme cu Maria Sharapova, tipatul in momentul lovirii mingii a iscat o discutie serioasa in lumea tenisului.

New York Times a plecat de la incidentul din timpul meciului Wozniacki - Niculescu, de la Doha, atunci cand daneza a facut scandal si s-a certat cu arbitrul, argumentand ca nu se poate concentra din cauza tipetelor Monicai. Jurnalistul Christopher Clarey a scris despre acest lucru, notand ca "e nevoie de oprirea acestui fenomen".

"Este o problema veche si s-a incercat o discutie cu jucatoarele despre aceasta chestiune. Li s-a spus ca nu aceasta este calea pentru viitor, dar jucatoarele nu au tinut cont. Oricum, acest fenomen trebuie oprit! Sa speram ca generatia tanara nu va proceda la fel. Forurile mondiale treubie sa ia masuri pentru ca acest tip de comportament sa nu mai afecteze jucatoarea adversa", a spus Christopher Clarey intr-un podcast al New York Times.