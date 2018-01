Momente de PANICA pentru Simona Halep! S-a prabusit din cauza durerii! Primul verdict dupa accidentare

Simona Halep s-a calificat cu emotii in turul doi la Australian Open.

Halep a invins-o pe tanara Destanee Aiava, dar s-a accidentat la glezna in timpul setului al doilea. Liderul mondial spune ca va urma un tratament pentru a se recupera cat mai repede. Peste doua zile va juca impotriva canadiencei Eugenie Bouchard.

"Nu am inceput bine meciul, dar mi-am spus ca nu trebuie sa renunt si ca trebuie sa castig meciul. M-am accidentat, m-am speriat putin, dar apoi am inceput sa servesc bine si am deschis mai bine terenul. Da, sunt ingrijorata, pentru ca am mai avut probleme in trecut acolo (n. red - la glezna). Trebuie sa fac ceva, sa incep un tratament si sa ma recuperez cat mai repede", a spus Halep, pentru Eurosport.



Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

Halep (26 ani), care anul trecut nu a reusit sa treaca de primul tur la cel dintai turneu de Mare Slem al anului, a obtinut victoria dupa o ora si 51 de minute de joc in fata unei adversare de 17 ani, care ocupa locul 193 in clasamentul mondial.

Primul set a fost complicat pentru Halep, care a reusit sa se impuna abia in tiebreak. Romanca a castigat primul ghem, pe serviciul adversarei, dar apoi a pierdut trei la rand. Aiava s-a desprins apoi la 5-2, moment in care a cerut interventia medicului. Pauza a fost de bun augur pentru Halep, care si-a revenit si a recuperat terenul pierdut, restabilind egalitatea, 5-5. Cele doua au ajuns apoi in tiebreak, unde Aiava a condus cu 2-0 si 3-1, dar Halep a facut patru puncte la rand si a prelat controlul, castigand cu 7-5.

Halep a inceput cu dreptul si setul al doilea, a luat primul ghem, dar in ghemul al doilea, la 30-30, a alunecat si s-a accidentat la glezna. Dupa ce a primit ingrijiri, liderul mondial a putut continua, a facut break, iar apoi si l-a consolidat (3-0). Simona a jucat in continuare exact, fara sa forteze, a profitat la maximum de erorile adversarei si a incheiat setul cu 6-1.

Fiecare jucatoare a avut cate doi asi in acest meci, Halep a facut o singura dubla greseala, iar Aiava 9, Halep si-a creat nu mai putin de 13 mingi de break, din care a transformat 5 (38%), romanca avand 20 de mingi direct castigatoare, in timp ce tanara australianca a reusit 25.

Halep si-a asigurat 80.000 de dolari australieni si 70 de puncte WTA, urmand sa joace in turul secund cu Eugenie Bouchard (Canada), care a dispus de frantuzoaica Oceane Dodin cu 6-3, 7-6 (5).

Bouchard a pus capat unei serii de sase infrangeri consecutive, precedenta victorie datand din luna august, cand trecea de americanca Lauren Davis cu 6-1, 6-3, in primul tur la New Haven.

Halep are 2-1 in duelurile directe cu Bouchard (23 ani, 112 WTA), dupa succesele din 2014, in optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, si in in grupa la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot in 2014, in semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele doua se pot intalni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, in Fed Cup.

Halep este a treia reprezentanta a Romaniei calificata in turul al doilea la Australian Open, dupa Irina Begu si Sorana Cirstea. Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu au pierdut in primul tur, iar Ana Bogdan o va infrunta marti pe Kristina Mladenovic (Franta), in alt meci din runda inaugurala.