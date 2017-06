Moment stanjenitor pentru Simona Halep! Ce a putut sa o intrebe un reporter: "Nu te multumesti cu 3 barbati?!" Ce a raspuns

Toata Romania vede Romania! Superfinala Simonei Halep de la Roland Garros este IN DIRECT la ProTV, sambata, ora 15:30

Halep n-a renuntat la tenis nici in ziua libera. Azi a fost in loja lui Tiriac, la prima semifinala a baietilor. Wawrinka l-a batut pe Murray in 5 seturi si 5 ore. Maine, de la 15.30, la PRO TV, Halep se lupta pentru trofeu la Roland Garros.

"Va fi o zi mare! Vom vedea ce va fi! Toti anii in care am muncit, acum vad rezultatele" a spus Simona.

Halep a jonglat cu racheta de tenis inaintea finalei care va fi sambata, de la 15.30, la PRO TV. Ea a avut parte si de o intrebare stanjenitoare la conferinta de presa.

Reporter (in engleza): Multe femei ar fi fericite cu un singur barbat, tu ai vorbit despre trei baieti..

Simona Halep (razand): E diferit! Cei trei baieti sunt din echipa mea. Nu vorbesc despre altceva!