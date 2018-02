Moment incredibil: Wozniacki si-a iesit din minti si s-a certat cu arbitru din cauza jocului Monicai Niculescu! Apoi a inceput sa o imite pe romanca

Wozniacki a inceput in forta meciul impotriva Monicai Niculescu, conducand in primul set cu 4-1. Romanca a avut, insa, o revenire frumoasa si a preluat conducerea cu 5-4. In acel moment, Wozniacki a intrerupt jocul pentru a se certa cu arbitrul de scaun!

Wozniacki a imitat-o pe Niculescu in fata arbitrului, spunand ca nu se poate concentra din cauza tipetelor acesteia.

"De, desigur, pentru ca ea poate castiga doar evervand lumea", a spus Wozniacki.

Daneza a reluat apoi jocul si a castigat cu 7-5 primul set.

"That's the only way she can win". Wozniacki complaining about Niculescu's grunts #QatarTotalOpen pic.twitter.com/ZYYRwsBHSk