Moment incredibil! Ostapenko si-a iesit din minti in timpul meciului cu Buzarnescu si l-a jignit pe arbitru! Gestul nesportiv

Mihaela Buzarnescu a invins-o pe Jelena Ostapenko la Doha.

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in optimile turneului de la Doha, dupa ce a invins-o in doua seturi, scor 6-1, 6-3, pe Jelena Ostapenko, detinatoarea titlului de la Roland Garros.



In timpul meciului, letona a fost foarte nervoasa. Ea l-a jignit pe arbitru la o faza.



"Am atins mingea in momentul in care s-a strigat aut. Am atins-o atunci! Nici macar nu te-am vazut pana acum in scaun! Nici macar nu stii regulile", i-a strigat Ostapenko arbitrului de scaun.