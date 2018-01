"Mi-am comandat o rochita din China, pe internet gasesti orice". Simona Halep va juca la Australian Open intr-un echipament comandat unei croitorese chineze

Simona Halep a dezvaluit ca oamenii care se ocupa de contractele sale negociaza cu un sponsor tehnic. Pana cand se va ajunge la o intelegere, ea va juca intr-un echipament cumparat de pe internet.

Simona Halep va juca in urmatoarea perioada intr-un echipament fara logo, comandat de pe internet. Ea a ramas fara sponsor tehnic, dupa ce intelegerea cu Adidas s-a incheiat, iar cele doua parti nu s-au inteles asupra prelungirii.

Managementul Simonei negociaza cu Nike si Lacoste.

Ea a povestit intr-o conferinta de presa sustinuta in Australia ca si-a comandat o rochie din China.

"Cei din staff poarta tratative pentru un nou sponsor. Nu am haine branduite acum. Vreau sa aleg ceva care sa-mi placa, o sa vad ce-mi oferta viitorul. Sunt intr-o perioada interesanta, ca sa fiu sincera. Sunt multe firme, nu stiu care va fi, sigur va fi una...", a spus ea.

"Acum o sa port tot rochia rosie pe care am avut-o si la Shenzhen. In prezent, hainele le comand de pe internet. Trimit poza catre o croitoreasa! E un site in China...si cineva din staff-ul meu m-a ajutat, iar in 24 de ore am avut tinuta. Imi vine perfect! Deci, pe internet am rezolvat, acum se gaseste orice", a mai spus ea.

Simona a fost intrebata daca intentioneaza sa isi lanseze chiar ea o linie de imbracaminte.

"Nu ma gandesc la asta acum, stiu ca are Venus. Nu o sa port vreun tricou pe care sa scrie ca sunt numarul unu. Nu sunt asa deloc", a raspuns ea.

Simona a spus ca e pregatita pentru debutul la Australian Open.

"Ma simt bine pe acest loc, nu e nicio presiune. E totul OK. Sunt gata sa incep! Oricum, de fiecare data intr-un Grand Slam meciurile sunt grele. Nu e nimic schimbat ca sunt pe locul unu, doi sau trei. Vreau sa dau tot ce am mai bun. Am inceput anul bine, sunt mai relaxata, ma bucur de timpul petrecut pe teren", a mai spus Simona.