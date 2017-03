Mesajul Simonei despre perioada grea prin care trece acum! Ce le transmite Halep fanilor din Romania

Halep incearca sa-si revina dupa trei luni grele in 2017.

Simona Halep le-a multumit fanilor pentru sustinerea aratata desi in ultima perioada nu a avut rezultatele dorite, ea mentionand ca incearca sa isi regaseasca pe teren forma cea mai buna.



"Back in business. Nu dau atentie numai mesajelor negative, citesc cu mare drag mereu mesajele voastre pozitive si vreau sa va spun ca apreciez enorm faptul ca imi sunteti mereu alaturi, ca pierdeti nopti pentru meciurile mele chiar daca nu castig in ultima perioada. Sunt si perioade grele in viata unui sportiv, insa sunt foarte bine altfel si incerc sa imi regasesc pe teren forma cea mai buna. insa trebuie rabdare si timp.. va multumesc din nou pentru sustinere", a notat Halep pe Instagram.

Simona Halep se pregateste pentru turneul de la Miami, la care va juca saptamana viitoare pe tabloul principal.