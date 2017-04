Masura luata de britanici impotriva lui Ilie Nastase! Ce pedeapsa anunta in urma scandalului din weekend

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Ilie Nastase a fost suspendat provizoriu de ITF si nu va mai putea participa la competitiile organizate de Federatia Internationala. De asemenea, o ancheta este in curs de desfasurare, iar sanctiunea pentru Nastase ar putea veni si sub forma unei amenzi.

Pe langa masurile de pana acum anuntate de ITF, britanicii au luat si ei, separat, o decizie impotriva fostului mare tenismen.

The Times anunta ca Ilie Nastase nu va mai fi invitat in Loja Regala de la Wimbledon.

"Organizatorii Wimbledon nu il vor mai invita pe Ilie Nastase in Loja Regala in acest an, ca urmare a comportamentului nerespectuos avut in timpul intalnirii dintre Romania si Marea Britanie", anunta The Times.

"Nastase a fost vazut constant in Loja Regala de la Wimbledon, deseori in tinuta militara, dar anul acesta nu se va mai intampla la fel", mai scrie sursa citata.

Ilie Nastase a jucat de doua ori finala de la WImbledon, in 1972 si 1976, pierzand in fata lui Stan Smith si a suedezului Bjorn Borg.