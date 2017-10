Maria Sarapova a castigat turneul de la Tianjin, primul dupa revenirea in activitate, in urma suspendarii pentru dopaj

Maria Sarapova, locul 86 WTA, beneficiara a unui wild card, a castigat turneul WTA de la Tianjin, primul dupa suspendarea pentru dopaj.

Maria Sarapova a invins-o in finala pe Arina Sabalenka din Belarus, locul 102 WTA, scor 7-5, 7-6 (8).



Sarapova s-a impus in doua ore si cinci minute.



Ea a reusit sa castige primul titlu dupa revenirea in activitate, in aprilie, in urma expirarii suspendarii pentru dopaj si primul din 2015.