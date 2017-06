Locul 2 WTA si locul 1 pentru Turneul Campioanelor, incepand de astazi, pentru Simona Halep. Cum arata noul clasament

Simona Halep a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA si este prima in ierarhia pentru Turneul Campioanelor.

Jucatoarea de tenis Simona Halep a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA de simplu, cu 6.850 de puncte, si este prima in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, cu 3.490 de puncte, dupa ce a jucat finala de la Roland Garros, pierduta in fata letonei Jelena Ostapenko.

Ostapenko, invingatoare la Roland Garros, a urcat pe locul 12 de pe 47 in clasamentul WTA, cu 3.155 de puncte, iar in ierarhia pentru Singapore este a patra, cu 2.877 de puncte.

Monica Niculescu a urcat de pe locul 54 pe 50, cu 1.110 puncte, Sorana Carstea a urcat de pe pozitia 64 pe 59, cu 1042 puncte, iar Irina-Camelia Begu a coborat de pe locul 46 pe 64, cu 942 de puncte.

Jucatoarea Ana Bogdan a coborat de pe locul 106 pe 111, cu 516 puncte, iar Patricia Maria Tig a urcat de pe locul 120 pe 118, cu 458 de puncte.

Alexandra Cadantu, finalista a turneul de la Bol, a intrat in Top200, reusind o urcare de pe locul 235 pe 172, cu 314 puncte.

La dublu, Niculescu are cea mai buna clasare dintre romance - mentinere pe locul 24. Raluca Olaru ocupa locul 43, dupa ce a urcat zece pozitii, Simona Halep a urcat de pe locul 77 pe 76, iar Irina Begu a urcat de pe locul 104 pe 70.

Primele zece pozitii in clasamentul de simplu sunt ocupate de urmatoarele jucatoare

1. Angelique Kerber (Germania) 7.035 puncte

2. Simona Halep (Romania) 6.850

3. Karolina Pliskova (Cehia) 6.690

4. Serena Wiliams (SUA) 4.810

5. Elina Svitolina (Ucraina) 4.765

6. Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.420

7.Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.345

8. Johanna Konta (Marea Britanie) 4.330

9. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.310

10. Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985