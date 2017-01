LEGENDA continua! Federer, semifinala soc impotriva lui Wawrinka la Australian Open

Roger Federer se bate pentru finala de la Australian Open.

Roger Federer, cap de serie 17, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins marti pe germanul Mischa Zverev cu 6-1, 7-5, 6-2.

Federer va juca in semifinale cu conationalul sau Stanislas Wawrinka, cap de serie 4, care tot marti l-a invins pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, cap de serie 12, cu 7-6 (2), 6-4, 6-3.

Federer, 35 ani, s-a calificat pentru a 13-a oara in semifinale la Australian Open si pentru a 41-a oara in semifinalele unui Grand Slam dupa succesul relativ usor din fata lui Mischa Zverev, cel care in turul precedent l-a scos din cursa pe Andy Murray, favoritul nr. 1.

In meciurile directe, Federer il conduce pe Wawrinka cu 18-3. Cei doi s-au mai infruntat la Australian Open in 2011, in sferturi, cand Federer s-a impus cu 6-1, 6-3, 6-3. Ultima victorie a lui Stan dateaza din 2015, in sferturi la Roland Garros, cand a câstigat cu 6-4, 6-3, 7-6.