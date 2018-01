La 37 de ani, Venus Williams s-a cuplat cu un barbat cu 12 ani mai tanar! Cum arata milionarul care i-a furat inima

Venus Williams are o relatie de dragoste cu milionarul Nicholas Hammond, iar presa din SUA noteaza ca o va oficializa la Australian Open, unde Hammond este asteptat sa o sustine din tribune.

Nicholas Hammond are 25 de ani si a mai fost vazut in compania jucatoarei de tenis in ultimele luni. Cei doi au fost impreuna inclusiv la nunta Serenei cu Alexis Ohanian.

Venus Williams va juca la Australian Open, fiind pe aceeasi parte de tablou cu Belinda Bencic, Ekaterina Makarova, Elise Mertens si Julia Goerges.