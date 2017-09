La 37, ca la 17! Venus se califica senzational in semifinalele US Open: va juca pentru a 23-a oara in cariera o semifinala de Grand Slam | Tecau e in semifinale la dublu mixt

Ajunsa la 37 de ani, Venus Williams impresioneaza. Jucatoarea americana s-a calificat in semifinalele US Open si va juca pentru a 23-a oara in cariera un astfel de meci in cadrul unui turneu de Grand Slam. Ea revine cu aceasta ocazie in TOP 5 mondial.

Venus Williams impresioneaza si la 37 de ani. Veterana americana s-a impus in fata Petrei Kvitova in trei seturi si s-a califica in semifinalele turneului de la Flushing Meadows. Ea a trecut de jucatoarea din Cehia cu 6-3, 3-6, 7-6 (2), dupa doua ore si 34 de minute.

Venus, care va reveni in TOP 5 WTA, se va intalni in semifinale cu Sloane Stephens, o jucatoare cu 13 ani mai tanara, aflata pe locul 83 WTA. Stephens a trecut in sferturi de Anastasija Sevastova, locul 17 WTA si cap de serie numarul 16.

Venus a mai jucat doua finale de Grand Slam in acest an, la Australian Open si Wimbledon. Ea a castigat US Open de doua ori in cariera, in 2000 si 2001.



Tecau, in semifinale la dublu mixt

Si romanul Horia Tecau va juca semifinale de US Open. Tecau si partnera sa de dublu mixt Coco Vandeweghe s-au calificat in semifinale dupa ce au trecut de perechea Timea Babos/Bruno Soares, cap de serie numarul 4, cu scorul de 4-6, 6-1, 10-8.

In penultimul act, Tecau si Vandeweghe se vor duela cu Martina Hingis si britanicul Jamie Murray.