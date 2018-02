KVITOVA, VICTORIE LA SANKT PETERSBURG // Rusoaica a invins-o pe detinatoarea trofeului, Mladenovic!

Kvitova s-a impus fara probleme in fata frantuzoaicei.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Jucatoarea rusa de tenis Petra Kvitova a castigat duminica turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in finala caruia a invins-o in doua seturi, 6-1, 6-2, pe Kristina Mladenovic din Franta, detinatoarea trofeului.

Kvitova (27 ani), aflata pe locul 29 mondial, a cucerit cu aceasta ocazie al 21-lea sau titlu in circuitul profesionist. Dubla campioana la Wimbledon (2011, 2014), cehoaica a ocupat pozitia a doua in ierarhia mondiala in urma cu sapte ani.

Gratie acestui succes, reprezentanta Cehiei va urca opt locuri in clasamentul WTA, incepand de luni.

Kristina Mladenovic, in varsta de 24 ani, campioana la Australian Open in proba de dublu feminin, saptamana trecuta, alaturi de unguroaica Timea Babos, a ratat ocazia de a-si trece in palmares al doilea titlu WTA la simplu, urmand sa coboare trei locuri, pana pe 13, in ierarhia mondiala.