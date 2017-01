Jucatoarea care a eliminat-o pe Halep, in FINALA la Shenzen! Avem o romanca in finala de la dublu

Siniakova a dat lovitura dupa ce a trecut de Halep la Shenzen.

Americanca Alison Riske si Katerina Siniakova (Cehia) se vor infrunta, sambata, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari.

Riske, numarul 39 mondial, a trecut vineri, in semifinale de Camila Giorgi (Italia), numarul 81 in ierarhia WTA, cu 6-3, 6-3, urmand sa dispute a doua sa finala consecutiva la Shenzhen.

Katerina Siniakova (52 WTA), jucatoare de 20 de ani care a invins-o in optimi pe romanca Simona Halep, a doua favorita, a castigat in semifinale in fata britanicei Johanna Konta (10 WTA), cu 1-6, 6-4, 6-4.

Riske si Siniakova s-au mai infruntat o data, cehoaica impunandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Tokyo, in septembrie 2016, apoi Siniakova pierzand finala cu Christina McHale.

Riske (26 ani) va incerca sa-si treaca in palmares al doilea titlu din cariera dupa cel obtinut la Tianjin (China), in octombrie 2014. Siniakova nu a castigat pana acum un titlu WTA.

Anul trecut, Riske a fost invinsa in finala de poloneza Agnieszka Radwanska, iar in 2015 titlul a fost cucerit de Halep.

La dublu, perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk, cap de serie numarul trei, va juca finala contra cuplului Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China), cap de serie numarul doi. in semifinale, Hlavackova si Peng au dispus cu 6-4, 6-2 de rusoaicele Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova, invingatoare in primul tur in fata romancelor Simona Halep/Monica Niculescu.

Niculescu a obtinut titlul la dublu la Shenzhen in 2014 (alaturi de Klara Koukalova) si 2016 (alaturi de Vania King).