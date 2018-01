"Jocul aratat de Simona e demn de Nr.1 mondial!" CTP, dupa victoria Simonei Halep de la Shenzhen

Simona Halep a castigat primul turneu al anului, la Shenzhen, in fata cehoaicei Katerina Siniakova.

Halep s-a impus in 3 seturi, scor 6-1; 2-6; 6-0. Finala a fost amanata de mai multe ori din cauza ploii, iar in cele din urma organizatorii au decis ca aceasta sa se desfasoare in sala, chiar daca asta a in semnat ca spectatorii sa nu aiba acces, iar televiziunile sa nu poata sa transmita.

"Sunt putin uluit, nu stiu cum se poate accepta asa ceva de catre WTA. Daca organzezi un turneu de asemenea anvergura, trebuie sa ai la dispozitie o sala in care... Muti meciul in sala, dar trebuie sa ai conditii pentru spectatori si pentru televiziune. Nu inteleg cum de s-a acceptat o asemenea formula si cum de nu au protestat jucatoarele si WTA. Dar asta a fost”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi.

CTP crede ca Simona a demonstrat ca merita sa fie lider mondial in urma jocului prestat la Shenzhen.



"Nu am vazut meciul, nu pot sa comentez decat scorul. Era de asteptat sa fie un meci de confruntare dura, de trei seturi. Singurul element surpriza in acest scor e 6-0 in decisiv pentru Simona, ma asteptam sa ia cate un set cele doua jucatoare si sa se decida lucrurile in setul 3. Acest 6-0, daca Siniakova a fost in deplinatatea fortelor, e un rezultat exceptional al Simonei. Siniakova e o jucatoare puternica, de instinct, cum spun eu, o jucatoare de secventa, poate la un moment dat sa prinda minute in sir de lovituri exceptionale cu care poate sa rastoarne rezultatul”, a spus jurnalistul.

"Jocul aratat aici la Shenzhen e un joc de nr. 1 mondial. Simona si-a intrat in pielea de nr. 1 mondial, incepand cu atitudinea cu care intra pe teren. Simona intra cu alura de favorita acum, cu incredere, comunica: sunt nr. 1 mondial si am de gand sa joc ca atare”, a adaugat el.



"2017 e anul cel mai important din cariera Simonei de pana acum, ea a schimbat lucruri, a evoluat mult din punct de vedere mental, tehnic, tactic. A pastrat o legatura foarte stransa, o chimie foarte buna cu Darren Cahill si premisele pentru 2018, pentru Australian Open si pentru ce urmeaza, sunt foarte bune”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.