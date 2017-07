Irina Begu, campioana la Bucuresti! A invins-o in 2 seturi pe Julia Georges

Calificata atat in finala la simplu, cat si in cea la dublu, Irina Begu a reusit sa obtina primul dintre trofee.

Irina-Camelia Begu, locul 58 WTA si cap de serie numarul 7, a castigat turneul BRD Bucharest Open, impunandu-se in finala cu sportiva germana Julia Goerges (locul 45 WTA si cap de serie 3), scor 6-3, 7-5. Begu s-a impus intr-o ora si 37 de minute.

Romanca a reusit un break in primul set, la scorul de 1-1. Ea si-a adjudecat setul in 42 de minute. in setul al doilea, Goerges a facut break la 3-3, preluand conducerea cu 4-3, insa imediat Begu a facut rebreak si a egalat - 4-4. Irina Begu a castigat apoi setul cu 7-5.

Begu va disputa la BRD Bucharest Open si finala de dublu, alaturi de Raluca Olaru. Cele doua, favorite principale, vor intalni cuplul Elise Mertens/Demi Schuurs (Belgia/Olanda), cap de serie numarul 2.

Pentru Irina Begu, este al patrulea titlu WTA la simplu, dupa cele obtinute la Taskent (2012), Seul (2015) si Florianopolis (2016).

La dublu, Begu are in palmares patru trofee in circuitul WTA: 2014 - Rio de Janeiro (alaturi de Irigoyen), Seul (Arruabarrena); 2013 - 's-Hertogenbosch (Medina Garrigues); 2012 - Hobart (Niculescu).

Premiul pentru castigatoarea turneului de la Bucuresti la simplu este de 43.000 de dolari si 280 de puncte WTA, iar cea pentru invinsa din finala este de 21.400 de dolari si 180 de puncte.

La dublu, premiul pentru perechea care va castiga finala este de 12.300 de dolari si 280 de puncte, iar cel pentru cuplul invins in finala este de 6.400 de dolari si 180 de puncte.