Impresionant! Primul meci intr-un turneu ATP pentru tenismenul nascut fara o mana: VICTORIE 6-0, 6-0!

Alex Hunt, din Noua Zeelanda, a participat la primul sau turneu ATP.

Sportivul neo-zeelandez Alex Hunt, in varsta de 23 de ani, care s-a nascut fara partea inferioara a bratului stang, a participat la primul sau turneu ATP, in Insula Guam (Pacific).

Alex Hunt l-a invins in primul tur in Guam pe Christopher Cajigan, scor 6-0, 6-0. In al doilea meci de la turneul futures, Hunt a pierdut in fata japonezului Hiroyasu Ehara, principalul favorit, scor 3-6, 2-6.

Conform profilului de pe site-ul ITF, Hunt, care este dreptaci, a inceput sa joace tenis la varsta de sase ani. Alex Hunt este al 49-lea in ierarhia jucatorilor de tenis neo-zeelanezi.