Simona Halep, pe locul 1 in lume fara sa joace! Ce trebuie sa faca Wozniacki pentru ca Simona sa fie din nou prima

Halep s-a retras de la Doha, desi era calificata in semifinalele turneului.

Chiar daca nu va juca nici la Dubai, Simona tot poate sa urce pe locul 1 in WTA! Halep are nevoie doar ca rezultatele lui Caroline Wozniacki s-o ajute. Daneza ramane pe locul 1 mondial doar in cazul in care se impune in Qatar. Orice alt deznodamant la Doha inseamna o noua schimbare in topul mondial.

Astfel, Wozniacki trebuie fie sa piarda azi, cu Petra Kvitova, fie in finala cu Muguruza, daca ajunge acolo. Pe Halep nu o poate ajunge nicio alta jucatoare din fruntea ierarhiei mondiale, asa ca Wozniacki, si ea out de la Dubai (unde a anuntat ca nu va juca) va trebui sa se multumeasca doar cu pozitia a doua in lume!



Simona Halep spera sa se recupereze complet in urmatoarele saptamani si sa poata juca la Indian Wells, turneu care debuteaza pe 8 martie in Statele Unite.