Imagini FABULOASE cu Federer! A jucat tenis contra lui Murray intr-un kilt "donat" de un fan! Clipul pe care trebuie sa-l vezi :))

Roger Federer a facut show in timpul unui meci demonstrativ.

Federer si Murray au fost fata in fata pe arena The Hydro din Glasgow, Scotia, pentru o partida demonstrativa jucata in scopuri caritabile. Iar cei doi au facut un spectacol incredibil! Momentul serii a avut loc insa in setul al 2-lea.

Intrebat din public daca este dispus sa joace in kilt, Federer a crezut initial ca este o gluma - cateva secunde mai tarziu primea un kilt iar Federer a acceptat imediat sa joace cu acesta spre amuzamentul tuturor celor prezenti in tribune!

Federer a tinut kiltul timp de un game pe care a reusit si sa-l castige in fata lui Murray, cel care tocmai a revenit dupa o accidentare ce l-a tinut departe de teren din luna iulie. "Ce m-a impresionat cel mai tare - cat de rapid a aparut kiltul! Cand l-am dat jos, m-am simtit gol! Pentru ca era moale, placut, caldut si greu" a spus Federer dupa partida pe care a castigat-o in 3 seturi contra lui Murray.

Roger Federer, locul 2 ATP, se pregateste sa participe la Turnel Campionilor ce va incepe duminica la Londra.