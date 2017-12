Ilie Nastase, pe lista anti-eroilor din 2017! Englezii nu-l iarta dupa incidentele de la meciul de Fed Cup: ce au scris englezii

Ilie Nastase a fost inclus de jurnalistii englezi intr-un top al personalitatilor din sport care au iesit din decor in acest an.

Evident, primul lider mondial al clasamentului ATP a fost inclus in topul anti-eroilor din sport din cauza momentului petrecut la meciul de FedCup dintre Romania si Marea Britanie.

"Fie ca a jignit-o pe Serena Williams, ca a speriat-o pe Anne Keothavong, ca a jignit jurnalisti sau ca a facut-o pe Johanna Jonta sa planga in mijlocul unui meci, Ilie Nastase nu a reusit sa se comporte asa cum trebuie", scriu jurnalistii The Guardian.

Dupa ce au relatat cu lux de amanunte incidentul petrecut la partida de Fed Cup, englezii au amintit si ca Nastase a primit o functie onorofica din partea guvernului Cehiei: "Complet neasteptat, guvernul Cehiei a decis ca Nastase are tot ce ii trebuie pentru o cariera in diplomatie si l-a numit consul onorific in Romania".

In acest top se mai regasesc rugbystul Scott Baldwin, fostul jucator de darts Phil Taylor sau fostul fotbalist Wayne Shaw.